Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Räuber wider Willen

SAT.1Staffel 11Folge 16
Räuber wider Willen

Räuber wider WillenJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 16: Räuber wider Willen

45 Min.Ab 12

Eine Ladenbesitzerin wird überfallen. Mutig sperrt sie den Täter ein. Zeitgleich wird dessen Freundin als vermisst gemeldet! - In einem Industriegebiet stoßen die Beamten auf einen Punk, der Nägel in einen Sarg haut, aus dem Hilfeschreie dringen! - Zwei Nonnen fahren versehentlich einen Pilger an. Beim Sturz hat er zwei antike Bibeln verloren. - Nach der Kündigung holt ein Mann seine Sachen aus der Kletterhalle. Plötzlich wird er verdächtig, in die Kasse gegriffen zu haben!

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen