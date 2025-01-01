Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

SAT.1Staffel 11Folge 1
Folge 1: Fahrt zur Hölle!

44 Min.Ab 12

Eine 19-Jährige ist mit einer Mitfahrgelegenheit unterwegs und hat eine besorgniserregende Nachricht an die Mutter verschickt! - Ein Mann wird beim Rasenmähen von einem Geschoss getroffen! Als die Polizisten hinzukommen, werden auch diese beworfen. - Ein 15-Jähriger im Ballerina-Tutu filmt sich dabei, wie er auf der Wache Köln-Mülheim eine Anzeige wegen seiner geraubten Unschuld aufgibt! - Ein Nackter im Gebüsch versucht die Aufmerksamkeit einer Frau zu erlangen!

