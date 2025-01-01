Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 8
45 Min.Ab 12

Ein bewusstloser Reitlehrer wird aufgefunden: Ist er vom Pferd gefallen? Wo ist das Pferd? - Im Seniorenstift wird ein Rentner vermisst. Offenbar wurde er zuvor in seinem Zimmer beraubt - sowie weitere Bewohner des Heims. - Auf einem Mittelalter-Markt wird ein Mann um seinen Ring bestohlen, mit dem er seiner Freundin einen Antrag machen wollte. - Als eine Frau mit ihrem Papagei vom Tierarzt kommt, entdeckt sie Herzballons und eine Nachricht an ihrem Wagen. Ein Stalker?

SAT.1
