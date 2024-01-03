Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Das Geheimnis um Hannah Steinkrüger

SAT.1Staffel 11Folge 12vom 03.01.2024
Das Geheimnis um Hannah Steinkrüger

Das Geheimnis um Hannah SteinkrügerJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 12: Das Geheimnis um Hannah Steinkrüger

45 Min.Folge vom 03.01.2024Ab 12

Eine Kauffrau wird von einem Auto erfasst. Als die Beamten nach Personalien suchen, finden sie einen Batzen Geld! - Nach einem Einbruch wird die Freundin eines Mieters nackt, regungslos und gefesselt auf dem Bett gefunden! - Die Polizisten stoppen einen Mann, der unerlaubt Stühle auf einem Sperrmüllhaufen abstellt. Die Besitzerin kommt hinzu und bezichtigt den Mann als Einbrecher! - Die Deko eines 20-jährigen Abitreffen wurde zerstört. Dabei wurde eine Nachricht hinterlassen.

