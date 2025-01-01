Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

SAT.1Staffel 11Folge 15
Auf Streife

Folge 15: Miethai Meier

44 Min.Ab 12

Während die Mieter ihre Vermieter als Miethaie bezeichnen, werfen diese ihnen vor, bis heute keine Miete gezahlt zu haben! - Auf der Wache Köln-Mülheim berichtet ein älterer Herr, dass er eine junge Frau dabei beobachtet hat, wie sie Geräte aus einem Elektroladen stahl! - Ein Fotograf macht unmoralische Aufnahmen einer Minderjährigen, woraufhin der Vater ausflippt! - In einem Restaurant haben plötzlich mehrere Gäste Vergiftungserscheinungen. Hat der Koch damit zu tun?

