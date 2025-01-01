Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Amouröse Erpressung

SAT.1Staffel 11Folge 2
Amouröse Erpressung

45 Min.Ab 12

Mit einem Erpresserbrief ist eine Frau auf der Wache Köln-Mülheim: Sie hat ihn zerrissen in dem Büro ihres Mannes gefunden und nun ist er nicht mehr erreichbar. - Ein Betrunkener bringt einen herrenlosen PKW zum Revier. Der Schlüssel steckte. - Im gestohlenen Fahrzeug finden die Polizisten das Foto eines Kindes mit einer Ziege. Ist der Fahrer auf den benachbarten Bauernhof? - Die Eltern treffen bei einer Elternsprechstunde auf einen Stripper, der für die Lehrerin tanzt.

