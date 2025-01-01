Auf Streife
Folge 2: Amouröse Erpressung
45 Min.Ab 12
Mit einem Erpresserbrief ist eine Frau auf der Wache Köln-Mülheim: Sie hat ihn zerrissen in dem Büro ihres Mannes gefunden und nun ist er nicht mehr erreichbar. - Ein Betrunkener bringt einen herrenlosen PKW zum Revier. Der Schlüssel steckte. - Im gestohlenen Fahrzeug finden die Polizisten das Foto eines Kindes mit einer Ziege. Ist der Fahrer auf den benachbarten Bauernhof? - Die Eltern treffen bei einer Elternsprechstunde auf einen Stripper, der für die Lehrerin tanzt.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick