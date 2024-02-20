Deine Zeit ist abgelaufenJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 18: Deine Zeit ist abgelaufen
45 Min.Folge vom 20.02.2024Ab 12
Ein Mann alarmiert die Beamten: Es gab eine Explosion! Als sie am Tatort eintreffen, finden sie eine bewusstlose Frau neben einem gesprengten Tresor vor. - Seit Tagen vermisst eine Mutter ihre Tochter. Als sie sie aufsucht, wird sie von einem fremden Mann angegriffen! - Einer Lehrerin wird der Wagen auf dem Schulparkplatz demoliert. Hat sich ein Schüler an dem Auto ausgelassen? - Während eines Yogakurses wird einer Influencerin das Handy gestohlen! War es ein Kursteilnehmer?
