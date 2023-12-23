Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Ihr bester Freund

SAT.1Staffel 11Folge 4vom 23.12.2023
Ihr bester Freund

Ihr bester FreundJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 4: Ihr bester Freund

44 Min.Folge vom 23.12.2023Ab 12

Eine Frührentnerin meldet eine Entführung auf der Wache Köln-Mülheim: Jemand hat ihren Hund gestohlen und fordert Lösegeld. - Eine Mutter leidet an Platzangst und kann das Haus nicht verlassen. Als ein Einbrecher im Haus ist, kommt Panik auf. - Anonym zugespielte Fotos lassen eine Mutter befürchten, dass ihr Ex-Mann das Wohl des gemeinsamen Kindes gefährdet. - Eine Lehrerin ist geschockt, als sie aus dem Fenster schaut: Im Garten steht ein schwarzes Kreuz mit einer Message.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen