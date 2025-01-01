Auf Streife
Folge 134: Die falsche Hebamme
44 Min.Ab 12
Nach der Entbindung taucht eine Hebamme auf und verschwindet daraufhin spurlos - mit dem Baby? - Eine Enkelin passt auf das Haus der Großeltern auf, als ein Ordnungsamt-Mitarbeiter vorbeikommt und deren Wertsachen verwahren möchte. - Einbruch in einem Ferienhaus: Die Beamten finden einen lebensgroßen Pappaufsteller und sich selbst in einem irrwitzigen Fall wieder. - Eine als Schwein verkleidete Frau sorgt vor einem italienischen Restaurant für Ärger ...
