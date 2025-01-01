Auf Streife
Folge 166: Scham
45 Min.Ab 12
Nach einem Streit mit dem Paketboten bekommt ein Mann Rückendeckung von seinem Sohn. Dann taucht seine Schwester auf. - Eine Frau befürchtet, ihre Freundin wird in einem Atelier als Näherin festgehalten. Im Atelier der Öko-Modedesigner finden die Beamten neben Blutspuren auch jede Menge Plastikmüll. - Ein Mann wird nach seinem Online-Date ohnmächtig und ausgeraubt aufgefunden! - Eine Nonne wird mit Fotos einer angeblichen Affäre mit einem Schützling erpresst.
