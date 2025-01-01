Auf Streife
Folge 57: Hört mal, wer da spricht
45 Min.Ab 12
Ein Radiosender bringt eine Meldung über einen entlaufenen Tiger. Kurz darauf setzt der Sender den Notruf ab! - Ein Mann findet eine tote Maus in seiner Falafel. Möchte jemand den Ruf des Imbiss-Betreibers ruinieren? - In einem Gartencenter wird einem Herzkranken die Tasche mit den Akkus für sein Kunstherz gestohlen. In einer halben Stunde muss er sie wechseln. - Bewusstlos und mit Verätzungen wird ein Mann aufgefunden. Der erste Verdacht fällt auf den Ex seiner Freundin.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick