Auf Streife
Folge 61: Die scharfe Braut
45 Min.Ab 12
Ein abgesprungener Stripper, gepantschte Drinks ... Sabotiert jemand die Junggesellinnenparty? - Einem Blinden wird der Hund entführt. Der Verdacht fällt auf den Nachbarn! - In einem Selbstverteidigungskurs trifft ein ehemaliges Mobbing-Opfer auf die damalige Täterin. Dann verschwindet das Opfer spurlos. - Ein Partyabend unter Kolleginnen endet mit einer bemalten Kollegin. Dann kündigt ein Mitarbeiter über den Social-Media-Kanal einen Großeinsatz in der Firma an!
