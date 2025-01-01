Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Keine letzte Ruhe

SAT.1Staffel 11Folge 82
Keine letzte Ruhe

Keine letzte RuheJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 82: Keine letzte Ruhe

45 Min.Ab 12

Weil der Grabschmuck ihres verstorbenen Vaters zerstört wurde, hat die Tochter eine Kamera installiert. Auf der Wache schlägt die Kamera Alarm. - Ein Rentner beherbergt einen Studenten bei sich. Dann verschwindet sein Fabergé-Ei und in seinem Wagen werden Drogen gefunden. - Ein Zementsack stürzt auf eine Baumarkt-Kundin. In ihrer Tasche finden die Beamten das Bild des Verkäufers. - In einer Kneipe geht eine Rauchbombe hoch! Auf der Suche nach Opfern wird ein Mädchen gefunden.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen