Auf Streife
Folge 82: Keine letzte Ruhe
45 Min.Ab 12
Weil der Grabschmuck ihres verstorbenen Vaters zerstört wurde, hat die Tochter eine Kamera installiert. Auf der Wache schlägt die Kamera Alarm. - Ein Rentner beherbergt einen Studenten bei sich. Dann verschwindet sein Fabergé-Ei und in seinem Wagen werden Drogen gefunden. - Ein Zementsack stürzt auf eine Baumarkt-Kundin. In ihrer Tasche finden die Beamten das Bild des Verkäufers. - In einer Kneipe geht eine Rauchbombe hoch! Auf der Suche nach Opfern wird ein Mädchen gefunden.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick