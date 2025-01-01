Auf Streife
Folge 98: Wildwechsel
45 Min.Ab 12
Ein Mann entwendet aus einem Auto ein Handy, in dem eine bewusstlose Frau liegt. Stiehlt er ohne Hilfe zu holen? - Eine Mutter stattet ihrem Sohn und dessen Freundin einen Überraschungsbesuch ab. Dort erwartet sie ein Fremder. - Eine Flitzerin weist während eines Benefiz-Fußballspiels für eine Tierschutzvereinigung auf eine Website hin, auf der die Leiterin mit Jagdtrophäen zu sehen ist! - Ein Brautpaar verschwindet am Hochzeitstag spurlos. Weiß der Brautvater mehr?
