Handzeichen für häusliche Gewalt: Stiller Schrei nach Hilfe
Auf Streife
Folge 103: Handzeichen für häusliche Gewalt: Stiller Schrei nach Hilfe
43 Min.Ab 12
Eine Influencerin hat in einem Post das Handzeichen für häusliche Gewalt benutzt. Als die besorgte Schwester auf der Wache um Hilfe bittet, ist das Video gelöscht! - Wegen Trunkenheit am Steuer wird eine Frau in die Ausnüchterungszelle gesperrt. Als ihre Schwester als Fahrzeughalterin auftaucht, dreht die Betrunkene durch. - Die Polizisten beobachten, wie eine Frau vor einer Pizzeria auftaucht und der nervösen Besitzerin ein Paket im Tausch gegen einen Umschlag übergibt.
