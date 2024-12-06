Drama im Park - Neugeborenes aus Kinderwagen entwendet!Jetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 107: Drama im Park - Neugeborenes aus Kinderwagen entwendet!
45 Min.Folge vom 06.12.2024Ab 12
Eine Mutter bringt einen leeren Kinderwagen auf die Wache und bricht weinend zusammen: Ein Maskierter hat ihr zwei Wochen altes Baby im Park gekidnappt! - Kurz vor der Verabredung mit der Cousine bemerkt eine Sattlerin, dass sie im Zimmer eingesperrt wurde. Und die Cousine ist spurlos verschwunden. - Eine antik aussehende Truhe wird von einer Frau zur Wache gebracht. Sie hat sie vor Kurzem gekauft und einen doppelten Boden in der Truhe gefunden. Und darunter eine Überraschug.
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick