Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Unfallopfer spurlos verschwunden

SAT.1Staffel 12Folge 117vom 09.08.2025
Unfallopfer spurlos verschwunden

Unfallopfer spurlos verschwundenJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 117: Unfallopfer spurlos verschwunden

45 Min.Folge vom 09.08.2025Ab 12

Ein Mann glaubt auf einer Landstraße, ein Mädchen angefahren zu haben. Selber verletzt sucht er nach ihr, findet aber nur einen Sneaker. - Eine Fashionvloggerin streamt von einem Lost Place. Plötzlich sehen ihre Follower live, wie sie von einem Maskierten angegriffen wird! - Nach Luft ringend bricht ein Mann auf der Wache zusammen. Ein Kabelbinder stranguliert seinen Hals ...

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen