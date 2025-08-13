Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Rassist geht auf türkischen Nachbarssohn los

SAT.1Staffel 12Folge 127vom 13.08.2025
Rassist geht auf türkischen Nachbarssohn los

Folge 127: Rassist geht auf türkischen Nachbarssohn los

45 Min.Folge vom 13.08.2025Ab 12

Ein türkischer 17-Jähriger flüchtet blutverschmiert auf die Wache, verfolgt von seinem wütenden Nachbarn. Angeblich ist er bei ihm eingebrochen und hat ihn niedergeschlagen! - Ein Blockbuster soll im ausverkauften Kino starten. Doch der Film, der auf einer Festplatte geliefert wurde, ist verschwunden und die Kinobetreiberin wird um Lösegeld erpresst. - Eine Frau möchte ihren Freund zuhause überraschen. Vor Ort findet sie mehrere Drohbriefe und Pakete mit abstrusen Inhalten.

