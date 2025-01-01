Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 12Folge 132
45 Min.Ab 12

Eine Frau findet ihre Schwester ohne Höschen und niedergeschlagen im Park. Wurde sie vergewaltigt? - Vor der Polizeiwache finden die Beamten während der Dreharbeiten zu einem Video-Clip im Auto eines selbsternannten Gangster-Rappers ein regloses Mädchen. Ist sie Teil der Inszenierung? - Während einer Teambuilding-Maßnahme in einer Kletterhalle stürzt eine Teilnehmerin ab. Ihr Sicherungsseil wurde durchtrennt!

