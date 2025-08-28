Junges Liebespaar verschwunden - elterliches Versagen?Jetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 133: Junges Liebespaar verschwunden - elterliches Versagen?
45 Min.Folge vom 28.08.2025Ab 12
Zwei verfeindete Mütter melden ihre Teenager-Kinder als vermisst. Eine verunglückte Party-Limousine mit Fahrerflucht lässt das Schlimmste erahnen. - Ein 29-Jähriger wird vor der Wache aufgefunden, ein Plakat bezichtigt ihn des Verkehrs mit Minderjährigen. Ein dunkles Familiengeheimnis kommt ans Licht. - Die Beamten können einen Waldbrand verhindern. Doch werden sie auch das vermisste Mädchen finden, das nach einer Nacht im Zelt spurlos verschwunden ist?
Staffel 12
