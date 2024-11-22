Der Tag, an dem du mein Leben zerstört hastJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 35: Der Tag, an dem du mein Leben zerstört hast
45 Min.Folge vom 22.11.2024Ab 12
Nach einer beunruhigenden Drohnachricht verschwindet ein Ehemann spurlos. Hat das mit seiner dunklen Vergangenheit zu tun? - Wegen eines Notrufs werden die Beamten zu einem Haus gerufen. Sie treffen auf eine Frau, die erstarrt, als sie von dem Notruf erfährt. - Durch Zufall entdeckt ein Polizist eine Wanze unter seinem Bürotisch. Wer will die Beamten ausspionieren? - Ein betrunkener Wikinger entleert seine Blase auf einem Spielplatz, da platzt einer Mutter der Kragen!
