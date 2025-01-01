Auf Streife
Folge 53: Mein Mädchen
45 Min.Ab 12
Ein Mann wurde bei einem Sex-Date von der Prostituierten bestohlen. Es stellt sich heraus, dass es sich bei der Frau um eine vermisste Minderjährige handelt. Laut der Mutter ist sie vor einem halben Jahr mit dem viel älteren Freund durchgebrannt. - An einer Bushaltestelle hämmert ein Busfahrer gegen die verschlossenen Türen seines Busses. Ein offensichtlich überforderter, älterer Herr im falsch geknöpftem Anzug und mit schief gebundener Fliege sitzt am Steuer.
