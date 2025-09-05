Hilfe, Herr Klempner, mein Rohr ist verstopftJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 64: Hilfe, Herr Klempner, mein Rohr ist verstopft
44 Min.Folge vom 05.09.2025Ab 12
Eine Frau findet im Bad der Schwester unzählige Tabletten und denkt, dass ihr Schwager mit Drogen dealt. Parallel meldet ein Klempner den Angestellten als vermisst. - Auf dem Weg zu einem Bewerbungsgespräch wird eine Frau von einer Radfahrerin angefahren und mit einer Farbbombe attackiert. Dabei hat die Täterin etwas Wichtiges verloren. - Ein 38-Jähriger fesselt eine Tanzschul-Besitzerin in ihrem Studio und ruft die Polizei. Er ist überzeugt, dass sie eine Quacksalberin ist!
