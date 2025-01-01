Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 12Folge 66
45 Min.Ab 12

Nach der Mittagspause findet eine Frau ihren Kollegen und Freund bewusstlos und mit Schaum vor dem Mund in der Druckerei. Wurde er vergiftet? - Auf der Wache beobachtet ein Polizist, wie eine Person etwas vor der Wache abstellt und schnell verschwindet: Es ist ein Koffer mit einem Digital-Wecker! - Im Park läuft den Beamten ein blutverschmierter Hund entgegen. Im Gebüsch entdecken sie eine blutbefleckte Männerjeans und ein Portemonnaie mit dem Ausweis einer 16-Jährigen!

