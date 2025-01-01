Auf Streife
Folge 73: Stalk, stalk, stalk
45 Min.Ab 12
Eine Frau, die offenbar gestalkt wird, entdeckt im Auto eine blutige Schaufensterpuppe mit einem Messer in der Brust. Den Beamten fällt die Ähnlichkeit zu einem anderen Stalking-Fall auf. - Eine orientierungslose Frau im Nachthemd rennt über die Straße und verursacht einen Autounfall. Als die Beamten sie heimbringen, wehrt sie sich heftig. - Eine Flyerverteilerin wird im Park niedergeschlagen. Auf der Suche nach ihrem Angreifer entdecken die Beamten ihren Ex-Mitbewohner.
