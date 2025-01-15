Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 12Folge 75vom 15.01.2025
45 Min.Folge vom 15.01.2025Ab 12

Stechender Benzingeruch dringt aus einem Haus. Als die Beamten der Sache auf den Grund gehen, rast ein ferngesteuertes Auto mit einer brennenden Fackel auf das Haus zu! - Eine Frau meldet einen Einbruch in ihr Auto auf der Wache. Bei der Spurensicherung wird eine fremde Perlenkette gefunden. Gehört sie dem Täter? - Auf Streife wird ein Mann gestellt, der ein homophobes Plakat an einem Kircheneingang befestigt. Die Nachricht darauf ist gezielt gegen den Pfarrer gerichtet!

