Auf Streife
Folge 85: Ein Elefant mit zwei Rüsseln
Folge vom 24.07.2025
Eine Frau im Dino-Kostüm torkelt in der früh auf die Wache und bricht vor den Beamten zusammen. Sie hat weder Handy noch Ausweis bei sich. - Während des Haaretrocknens qualmt plötzlich der Föhn und fängt Feuer. Die Nutzerin trägt starke Verbrennungen davon und dies, obwohl sie den Föhn neu bestellt hatte. - Eine Food-Truck-Besitzerin mit Blut an Händen und im Gesicht rüttelt panisch an der Tür ihres Burger-Imbisses! Sie sucht verzweifelt ihren Mann ...
