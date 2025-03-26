Kleiner Junge will Mama beschützenJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 91: Kleiner Junge will Mama beschützen
45 Min.Folge vom 26.03.2025Ab 12
Eine Frau parkt vor der Wache. Als die Polizisten ihren Kofferraum öffnen, liegt darin ein Junge mit einem blutverschmierten Toaster! - Ein nackter Mann liegt benommen im Streichelzoo und trägt ein Schild "Das größte Schwein!". Er weiß nicht, wie er dorthin kam. - Eine Mutter befürchtet, dass die 16-jährige Tochter zu einem sexy Shooting gefahren ist. Tatsächlich liegt ihr Fahrrad vor dem Atelier, aber wo ist der Teenager?
