Auf Streife
Folge 92: Mordversuch aus Eifersucht
45 Min.Ab 12
Bei einem Ausflug mit der Ehefrau stürzt ein Mann die Treppe herunter und verletzt sich. Auffällig ist der Fußabdruck an seiner Wade. - Beim Gassigehen mit ihrem Meerschweinchen wird eine Frau aufgegriffen. Trotz der skurrilen Situation wirkt sie bei Sinnen, nur an ihren Namen kann sie sich nicht erinnern. - Zwei Podcasterinnen übernachten für eine "Werwolfsmörder"-Episode in einem Horrorwald. Am Morgen ist ein Zelt zerrissen und blutverschmiert und eine der Frauen fehlt!
