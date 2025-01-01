Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Abiturientin wird verfolgt und verschwindet spurlos

SAT.1Staffel 12Folge 99
Abiturientin wird verfolgt und verschwindet spurlos

Folge 99: Abiturientin wird verfolgt und verschwindet spurlos

45 Min.Ab 12

Das Hilfeersuchen einer jungen Frau führt die Beamten zu einem verlassenen Fabrikgelände. Vor Ort treffen sie auf eine andere Frau - mit Blut im Gesicht in einem blutbespritzen Kleid. - In einem Tierheim findet die Leiterin ihre nicht ansprechbare Tochter in einem Käfig eingesperrt vor! Der Verdacht fällt auf eine Schülerin, die Sozialstunden dort ableistet. - Ein Essenslieferant schleppt sich verletzt auf die Wache. Er wurde brutal von einem Unbekannten niedergeschlagen!

