Auf Streife
Folge 112: Du gehörst mir
46 Min.Ab 12
Ein Adeliger vermisst nach einer Touristentour durch sein Anwesen ein wertvolles Prinzessinnenkleid und zwei Besucher. - Der Türsteher einer Disko flirtet mit einer 29-Jährigen. Das missfällt ihrem Kumpel, dem auch noch der Zutritt verwehrt wird. Da rastet der Zurückgewiesene aus. - Und: Ein Rollstuhlfahrer wird in flagranti beim Klauen erwischt. Als die Polizisten ihn zur Rede stellen will, geschieht ein Wunder.
