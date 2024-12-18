Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alte Dame wird zum Glaswerfer

SAT.1Staffel 2Folge 10vom 18.12.2024
44 Min.Folge vom 18.12.2024Ab 12

Die Beamten werden zu einem Mehrfamilienhaus gerufen. Eine Jugendliche wurde schwer am Kopf verletzt. Ihr Freund ist aufgebracht und beschuldigt eine alte Dame, Konservengläser aus ihrem Fenster geschmissen zu haben. Erzählt der Jugendliche die Wahrheit? Im nächsten Fall erhalten die Polizisten einen Notruf einer Friseurin. Sie hat anhand eines Flugblattes ein vermisstes Mädchen erkannt - in Begleitung von dem auf die Beschreibung zutreffenden, deutlich älteren Mann ...

