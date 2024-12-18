Alte Dame wird zum GlaswerferJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 10: Alte Dame wird zum Glaswerfer
44 Min.Folge vom 18.12.2024Ab 12
Die Beamten werden zu einem Mehrfamilienhaus gerufen. Eine Jugendliche wurde schwer am Kopf verletzt. Ihr Freund ist aufgebracht und beschuldigt eine alte Dame, Konservengläser aus ihrem Fenster geschmissen zu haben. Erzählt der Jugendliche die Wahrheit? Im nächsten Fall erhalten die Polizisten einen Notruf einer Friseurin. Sie hat anhand eines Flugblattes ein vermisstes Mädchen erkannt - in Begleitung von dem auf die Beschreibung zutreffenden, deutlich älteren Mann ...
