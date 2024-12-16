Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 6vom 16.12.2024
45 Min.Folge vom 16.12.2024Ab 12

Die Polizei wird zu einer Plattenbausiedlung gerufen, wo eine Passantin einen nur mit einer Windel bekleideten Jungen auf der Straße aufgelesen hat. Von den Eltern fehlt jede Spur. Nach erfolgreicher Suche nach Mutter und Vater bieten sich den Beamten schließlich unwürdigste Umstände, unter denen der Zweijährige leben muss. Und was steckt hinter dem Anruf einer Frau, die behauptet, ihre Nachbarin werde von ihrem Mann im Haus eingeschlossen und gefangen gehalten?

