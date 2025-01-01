Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Kumpel eines Rasers sägt Radarfalle ab

SAT.1Staffel 2Folge 16
Kumpel eines Rasers sägt Radarfalle ab

Folge 16: Kumpel eines Rasers sägt Radarfalle ab

44 Min.Ab 12

Die Polizeibeamten ertappen nachts auf einer Landstraße einen jungen Mann dabei, wie er gerade eine abgesägte Radarfalle im Kofferraum seines Autos verstaut. Er will sein Verhalten nicht erklären, beteuert aber, kein Verkehrsdelikt begangen zu haben. In einem weiteren Fall wird die Polizei zu einem Mehrfamilienhaus gerufen. Ein Nachbar will gesehen und gehört haben, wie jemand im Haus nebenan mit einer Waffe herumschießt. Eine heikle Situation muss entschärft werden.

