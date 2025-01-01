Auf Streife
Folge 12: Der Kinderfreund
45 Min.Ab 12
Die Polizei erhält einen Notruf von einer völlig aufgelösten Mutter, die ihre fünfjährige Tochter nicht finden kann. Aussage gegen Aussage erschwert den Beamten ihre Ermittlungen in einem Altenheim. Eine Bewohnerin beschuldigt einen Pfleger des Diebstahls. Der Pfleger unterstellt der alten Dame Demenz. Wer sagt die Wahrheit? Im nächsten Fall wird eine Mitarbeiterin der Agentur für Arbeit von einem Kunden gestalkt. Sie fühlt sich extrem bedroht und ruft die Polizei.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick