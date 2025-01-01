Auf Streife
Folge 15: Zum Diebstahl gedisst
45 Min.Ab 12
Eine bisher unauffällige 13-Jährige wird erstmalig beim Ladendiebstahl erwischt und gesteht auch vor den herbeigerufenen Beamten die Tat. Als diese das Mädchen nach Hause bringen, machen sie und die Mutter der Teenagerin jedoch eine schier unglaubliche Entdeckung im Zimmer der Schülerin. Außerdem werden die Polizisten zu einer derben Rastplatz-Schlägerei gerufen: Ein LKW-Fahrer wurde von einem ebenfalls dort parkenden Autofahrer krankenhausreif geschlagen. Doch warum?
