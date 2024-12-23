Mann wird nackt vor die Tür gesetztJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 4: Mann wird nackt vor die Tür gesetzt
45 Min.Folge vom 23.12.2024Ab 12
Zwei Streifenbeamten fällt ein Mann auf, der splitterfasernackt vor einem Mehrfamilienhaus steht. Trotz eindringlicher Verwarnung ertappen die Polizisten ihn kurze Zeit später erneut ohne Kleidung auf der Straße. Wieso verhält sich der eigentlich friedfertige Mann derart merkwürdig? Was Parkplatznot und Zeitdruck bei manchen Menschen auslösen, zeigt ein weiterer Fall - heftigste Verbalattacken und Sachbeschädigung inklusive.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick