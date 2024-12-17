Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Betrunkener Rollstuhlfahrer uriniert und beißt dann Polizisten

SAT.1Staffel 2Folge 8vom 17.12.2024
Betrunkener Rollstuhlfahrer uriniert und beißt dann Polizisten

Betrunkener Rollstuhlfahrer uriniert und beißt dann PolizistenJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 8: Betrunkener Rollstuhlfahrer uriniert und beißt dann Polizisten

44 Min.Folge vom 17.12.2024Ab 12

Ein Innenstadt-Bewohner hat sich über randalierende Betrunkene beschwert. Vor Ort ankommen, treffen sie auf einen stark alkoholisierten Rollerfahrer und seine ebenfalls volltrunkene Freundin. Die Beamten haben es nicht leicht, die beiden zur Ruhe zu bringen, werden von dem Teenager sogar gebissen. Außerdem ermitteln und schlichten die Polizisten in einem Bordell. Ein Besucher will nicht bezahlen, weil er sich betrogen fühlt ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen