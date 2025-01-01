Vernachlässigtes Kind geht allein in BäckereiJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 13: Vernachlässigtes Kind geht allein in Bäckerei
45 Min.Ab 12
Die Polizei wird in eine Bäckerei gerufen. Ein kleines Mädchen ist dort in einem schmutzigen Pyjama und mit Teddy, aber ohne Geld, aufgetaucht und wollte eine Brezel haben. Die Suche nach den Eltern fördert Umstände zutage, die das Jugendamt auf den Plan rufen. Außerdem eskaliert ein Nachbarschaftsstreit derart, dass die Beamten einschreiten müssen und ebenfalls Opfer der Übergriffe eines der Beteiligten werden.
