Patient beschimpft Ärztin in Notaufnahme als TeufelJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 5: Patient beschimpft Ärztin in Notaufnahme als Teufel
44 Min.Folge vom 10.12.2024Ab 12
Die Polizisten werden in die Notaufnahme eines Krankenhauses gerufen. Ein schwer verletzter und extrem wütender Mann schlägt um sich und beschuldigt seine behandelnde Ärztin, ihm die stark blutende Wunde am Bauch zugefügt zu haben. Was ist wirklich passiert? Dass ein Notruf wegen Lärmbelästigung und Sachbeschädigung ein Fall für die Drogenfahndung werden könnte, erleben die Beamten, als sie zweimal hintereinander an denselben Einsatzort gerufen werden.
