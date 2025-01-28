Minderjährige kann nicht zugeordnet werdenJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 32: Minderjährige kann nicht zugeordnet werden
44 Min.Folge vom 28.01.2025Ab 12
Eine 13-Jährige, die einen Raubüberfall auf eine Rentnerin verübt hat, kann zunächst niemandem zugeordnet werden und landet in einer sozialen Einrichtung. Auf der Suche nach den Eltern des Mädchens stoßen die Beamten auf eine furchtbare Hintergrundgeschichte. Auf Streife bemerken die Polizisten eine Schlägerei. Ein Asylbewerber tritt gemeinsam mit einem Linksautonomen auf einen Rechtsradikalen ein. Worum geht es in der Auseinandersetzung und wer hatte ursächlich wen bedroht?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick