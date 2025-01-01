Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sohn sprüht schlagender Mutter CS-Gas ins Gesicht

SAT.1Staffel 2Folge 46
44 Min.Ab 12

Ein besorgter Vater ruft die Polizei. Sein minderjähriger Sohn hat seiner Mutter angeblich in Notwehr CS-Gas ins Gesicht gesprüht und ist dann mit seiner Schwester zu ihm geflüchtet. Das Ehepaar lebt seit einiger Zeit getrennt. Danach entdecken die Polizisten einen Fleischer, der mit seinem Fleischerbeil einem Mann hinterherläuft. Können die Beamten die Situation aufklären und dadurch Schlimmeres verhindern?

