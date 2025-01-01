Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Die Morphium Tragödie

SAT.1Staffel 2Folge 53
Die Morphium Tragödie

Die Morphium TragödieJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 53: Die Morphium Tragödie

44 Min.Ab 12

Ein verzweifeltes Ehepaar ruft Polizei und Rettungswagen. Ihre dreijährige Tochter ist aus heiterem Himmel zusammengebrochen. Auf der Suche nach der Ursache finden die Beamten offen herumliegende Morphium-Pflaster. Offenbar hat sich das Kind damit vergiftet. Kann es gerettet werden? Im Anschluss werden die Polizisten in ein Hotel bestellt. Dort hat der Hotelbesitzer kurz zuvor einen mit Handschellen an ein Bett gefesselten, nackten Mann aus seiner misslichen Lage befreit.

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen