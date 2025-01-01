Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Traktorparty

SAT.1Staffel 2Folge 54
Traktorparty

TraktorpartyJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 54: Traktorparty

44 Min.Ab 12

Die Polizisten kollidieren auf einer Landstraße beinahe mit einem alten Sessel, der mitten auf der Fahrbahn steht. Sie können ihn noch rechtzeitig aus dem Weg räumen. Doch wie ist der Sessel dort hingekommen? Danach müssen die Beamten zwei Streithähne in einem Lebensmittelgeschäft auseinander bringen. Diese haben zuvor den gesamten Laden demoliert. Angeblich wurde einer der beiden von der Tochter des anderen beim Klauen beobachtet. Hat das Mädchen die Wahrheit gesagt?

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen