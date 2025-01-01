Pfandrausch im wilden Kölner WestenJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 64: Pfandrausch im wilden Kölner Westen
45 Min.Ab 12
Zwei Obdachlose sind sich beim Sammeln von Pfandflaschen in die Quere gekommen. Mit Mühe und Not können die Polizisten die Streithähne trennen - doch nur für kurze Zeit. Im Anschluss gerät ein Mann mit seinem Auto auf einer Ölspur ins Rutschen und prallt gegen einen Zaun. Der verärgerte Fahrer ruft die Polizei um Hilfe. Am Unfallort können die Beamten die vermeintliche Täterin ausfindig machen. Diese hütet allerdings ein dunkles Geheimnis.
