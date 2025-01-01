Auf Streife
Folge 76: Drogendealer auf dem Schulhof
45 Min.Ab 12
Auf einem Schulhof prügelt ein besorgter Vater auf einen jungen Mann ein, weil er vermutet, dass dieser seinem Sohn gerade Drogen verkaufen wollte. Der Beschuldigte wehrt sich gegen die Vorwürfe und fühlt sich zu Unrecht angegriffen. Können die Polizisten den tatsächlichen Sachverhalt aufklären? Danach meldet eine Anwohnerin Schreie in der Nachbarwohnung. Sie glaubt, dass der dort lebende Mann seine Frau regelmäßig verprügelt ...
