Auf Streife
Folge 90: Lieben und lügen
44 Min.Ab 12
Eine Prostituierte wird während ihrer Arbeit in ihrem Wohnwagen überrascht und niedergeschlagen. Der Freier ist verschwunden. Gibt es da einen Zusammenhang? - Eine Mitarbeiterin betritt morgens die Lagerhalle eines Textilbetriebes und stellt fest, dass mehrere Paletten mit Winterbekleidung entwendet worden sind. - Der Notruf eines im Kofferraum eingesperrten Angestellten des Ordnungsamtes lässt die Polizisten ausrücken. - Und: Ein'Junge ist aus der Psychiatrie geflohen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick