Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Kabel Eins DokuStaffel 10Folge 1vom 04.02.2026
Folge 1: Die Goldsuche beginnt

45 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12

Die neue Saison der australischen Goldsucher beginnt mit einem traurigen Moment. Die Teams haben sich versammelt, um dem verstorbenen Veteran Neville Perry die letzte Ehre zu erweisen. Vor allem Brent leidet unter dem Verlust seines Freundes und begibt sich mit Ethan auf die Spuren der australischen Goldgräber-Geschichte - eine Reise, die er eigentlich mit Neville unternehmen wollte.

Kabel Eins Doku
