Eine Investition die sich lohntJetzt kostenlos streamen
Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Folge 5: Eine Investition die sich lohnt
44 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12
Paul Mackie und seine Familie wollen einen äußerst vielversprechenden Quarzgang freilegen - doch der Felsboden ist zu hart für den Bagger. Ein gigantischer Bulldozer muss her. Die Poseidon Crew wendet sich einmal mehr Catto's Paddock zu. Steckt der Boden hier auch voller Goldfitter? Shelly und Simon kämpfen unterdessen mit ihrem Generator. Schließlich muss Paul Ersatz holen und Shelly in der Wüste allein lassen.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick