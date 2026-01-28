Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 10Folge 2vom 04.02.2026
Folge 2: Der Teufel steckt im Detail

44 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12

Die "Desert Diggers" Mel und Alex machen sich daran, ihren riesigen selbst gebauten Dry Blower in der Praxis zu testen. Shane rottet sich mit seinem alten Kumpel Rusty zusammen, der das Gold in besonders unwegsamem Gelände suchen will, und Sheryl und Simon müssen ihre teure Ausrüstung versetzen, was nicht ganz reibungslos verläuft.

